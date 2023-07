Vrouwen in Tour de France pieken, maar NOS zendt De Avondetappe ‘nog’ niet uit

In de eerste etappe van de Tour de France Femmes, die zondag van start ging, eindigden drie Nederlandse wielrenners in de top vijf: Lorena Wiebes, Charlotte Kool en Marianne Vos. De NOS deed hier live verslag van, maar in tegenstelling tot de voorbije weken waarin de Tour de France plaatsvond zendt de omroep geen speciaal avondprogramma uit over de prestaties van de vrouwelijke renners. ,,Als de groei, prestaties en de populariteit zo doorgaat valt niet uit te sluiten dat er in de toekomst ook een avondprogramma tijdens de Tour de France Femmes wordt uitgezonden,” laat een NOS-woordvoerder desgevraagd weten.

Er zijn vooralsnog drie grote sportevenementen waar de NOS een speciaal avondprogramma aan wijdt: grote voetbaltoernooien, de Olympische Spelen en bij de Tour de France mannen. De omroep noemt dit ‘superevenementen met een rijke geschiedenis en een enorme publieke belangstelling’. De andere sporten - van EK atletiek, WK schaatsen tot de Tour de France voor vrouwen - worden live uitgezonden.

,,De NOS zendt iedere etappe van de Tour de France vrouwen live uit. Met een commentator en co-commentator, na de finish analyses van de koers (als de zendtijd dit toelaat) en interviews met de renner,” aldus een NOS-woordvoerder. Hij erkent de mooie prestaties van de Nederlandse renners, maar stelt ook dat het sportevenement pas zijn tweede editie beleeft en nog moet groeien in populariteit. In NOS Studio Sportzomer, dat elke avond op de buis is, zal volgens hem veel aandacht zijn voor de Tour de France Femmes. Grote favorieten voor die koers zijn Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Van Vleuten won vorig jaar de eerste editie.

