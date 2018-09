Vrouwen zijn kille moordenaars in nieuwe single Anouk

Ze geeft toe dat ze flink wat tijd nodig had om aan zichzelf te wennen. Anouk in het Nederlands, dat hoorden we in een loopbaan van ruim twintig jaar zelden. De Haagse zangeres geeft haar Nederlandstalige album dat 12 oktober verschijnt de toepasselijke titel Wen d’r maar aan . Hoe serieus is die titel bedoeld? ,,Dat weet ik zelf nog niet, het hangt er van af hoe dit album het gaat doen of ik doorga met Nederlandstalig repertoire. Maar van het Engels neem ik geen afscheid, ik ben nu al bezig met een Engelstalig album.’’ Anouk (43) vertelt op de dag voor haar strandconcert dat de fans in Scheveningen nog geen Nederlandse liedjes mogen verwachten. ,,Die passen niet zo bij de nummers die ik op festivals speel.’’ Dan, lachend: ,,Eerlijk gezegd heb ik ook nog geen tijd gehad om ze met de band te repeteren. Als ik bijvoorbeeld volgend jaar een grote show zou doen die wat langer duurt, dan doe ik er zeker wat Nederlandstalige nummers bij.’’

Rotkop

In Het is Klaar, de single die ze vandaag uitbrengt, zingt Anouk denkbeeldige mannen toe die het stevig hebben verbruid. Ik heb het met jouw rotkop gehad/Een waardeloze vent, je bent niets meer dan dat/Ik weet het nu zeker, jij bent niet degene die ik dacht dat je was. In de clip zien we vrouwen in slowmotion op allerlei inventieve manieren hun vriend of man om het leven brengen. De één wordt met pijl en boog het hoekje om gejaagd, anderen worden van een galerij gegooid of krijgen te maken met gif.