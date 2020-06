‘Vrouwenversie’ van Pirates of the Caribbean in de maak met Margot Robbie

Margot Robbie heeft al getekend voor een van de hoofdrollen. Het script is in handen van Christina Hodson, die eerder films als Birds of Prey en Transformers-spin-off Bumblebee schreef.



Details over de film zijn niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een compleet nieuw verhaal met nieuwe personages. De kans dat Jack Sparrow (Johnny Depp) erin opduikt, is dan ook klein.



Het is de tweede spin-off van Pirates of the Caribbean die in de maak is. Over de eerste is ook nog vrij weinig bekend. Van Pirates of the Carribean, gebaseerd op de gelijknamige attractie in Disney-parken, zijn inmiddels vijf films verschenen. Johnny Depp speelde in al die delen.