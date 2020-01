Vuurdoop voor presentatietrio Songfestival bij loting halve finales: ‘Douze points’

VIDEOVanmiddag was de loting voor de halve finales van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het evenement was online live te volgen en gold meteen als vuurdoop voor het presentatietrio Jan Smit, Edsilia Rombley en Chantal Janzen. Algemene indruk bij de kijker: dat komt wel goed straks in mei. Alleen de ‘wilde coupe’ van Jan Smit leidde even tot hilariteit.

Zodra Jan Smit in beeld verschijnt bij de loting voor de halve finales van het Eurovisie Songfestival in het Rotterdamse stadhuis, met snor en bril en volle haardos, is het commentaar op Twitter aanvankelijk niet van de lucht. Of hij soms in de storm heeft gelopen. Of net zijn bed uit is. Als de loting eenmaal onderweg is, oogst het trio dat in mei het Eurovisie Songfestival aan elkaar mag praten vooral lof bij de kijkers. Het was het eerste publieke optreden van Jan Smit sinds hij in november vorig jaar zijn werk neer moest leggen vanwege acute laryngitis, een aandoening die gepaard gaat met veel keelpijn.

Spannend

,,We vonden het alle drie erg spannend, maar ik vond ook dat we erg relaxed waren”, zei Chantal na afloop voor de camera van het ANP. De drie hadden zich goed voorbereid en volgen Engelse lessen in Vught. Edsilia: ,,Ja we bereiden ons zoveel mogelijk voor, tot nu toe. Ik moet nog wel terug naar Vught, want ik moet nog voor het ‘echie’ gaan. Maar dit vond ik een goed begin. Ik ben blij dat we dit al gedaan hebben voor mei, dan proeven we alvast de sfeer. En Brits Engels praten moet een natuurlijk iets worden. Daar gaan we aan werken.”

Voor zangeres Edsilia, die het Eurovisie Songfestival vooral kent als deelnemer, was het presenteren extra spannend. ,,Want ik doe dit niet vaak. Ik krijg veel steun van Chantal en Jan. Ik vond het super leuk naar ze te kijken, want daar leer ik veel van. Ik laat het verder over me heen komen. Ik ga me goed voorbereiden en meer kan ik niet doen. Ik ben gewoon vereerd.”

Melig

Chantal kan dat beamen: ,,Ik ben echt trots op ons alle drie. Ik vond het heel leuk als zij aan de bal waren om even naar ze te kijken. Het is hartstikke leuk zo’n positief begin te hebben. Dat voelde ik ook aan de mensen in de zaal die ons steunden. Ik ben al heel blij dat er niets misging. Dat er geen vissenkom omviel of iets van het plafond viel. Alles was immers zo officieel.”

Jan Smit zegt terug te kijken op ‘een geslaagd evenement’. ,,Het is ontzettend eervol dat wij Nederland mogen vertegenwoordigen. Vanmiddag stonden we eerst nog voor een lege zaal en waren we nog wat melig en lieten we nog eens een balletje vallen. Maar na de tune begon het echt. Vanaf nu focussen we ons op de drie liveshows.”

Nederland stemt in eerste halve finale Songfestival

Nederland beslist tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival mee welke acts doorgaan naar de grote finale. Als gastland is Nederland al geplaatst voor de grote finale, maar het tv-publiek krijgt zo toch een kans om mee te stemmen.

In de eerste halve finale op 12 mei komen onder anderen België, Noorwegen, Zweden, Australië, Ierland en Roemenië in actie. Ook Noord-Macedonië, Wit-Rusland, Cyprus, Litouwen, Kroatië, Azerbeidzjan, Malta, Israël, Slovenië en Oekraïne mogen op de eerste songfestivalavond het podium op.

Oostenrijk, Denemarken, Moldavië, Bulgarije, Polen, Zwitserland en Finland zijn enkele van de landen in de tweede halve finale op 14 mei. De overige kandidaten zijn Armenië, San Marino, Letland, Servië, IJsland, Georgië, Portugal, Tsjechië, Griekenland en Estland.

De loting vond plaats kort na de officiële overdracht van Tel Aviv, de gastheer van vorig jaar, naar Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kreeg daarbij de sleutels van alle voorgaande edities overhandigd.

Jeangu Macrooy

Nederland mag het Songfestival voor het eerst in veertig jaar weer organiseren dankzij de winst van Duncan Laurence vorig jaar in Israël. Het evenement wordt dit jaar voor de 65ste keer gehouden, Nederland is er voor de 61ste keer bij. In totaal doen in Rotterdam 41 landen mee.

Jeangu Macrooy mag de eer van Nederland verdedigen. Behalve Nederland zat ook de ‘big five’ – Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië – niet in de koker voor de halve finales. Zij zijn als geldschieters traditiegetrouw ook al geplaatst.

‘Eerste halve finale nog geen poule des doods’

In de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival lijken de sterkste landen te zitten. Toch kunnen we volgens commentator en songfestivaldeskundige Cornald Maas nog niet van een ‘poule des doods’ spreken.

,,De afgelopen jaren hebben voldoende bewezen dat reputaties van zogenoemde grote Eurovisielanden kunnen sneuvelen, en andersom is dat ook het geval. Relatief kleine landen haalden regelmatig de top drie’’, benadrukt Cornald in gesprek met het ANP. ,,Op zichzelf is het wel een beetje waar dat de eerste halve finale op het oog sterker lijkt maar eigenlijk kunnen we er nog niets over zeggen zolang de liedjes nog niet bekend zijn. Dan pas zouden we kunnen spreken van een poule des doods.’’

De loting leverde meer opvallende zaken op. Waar normaal gesproken zoveel mogelijk wordt geprobeerd buurlanden in verschillende poules te plaatsen, is dat met bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne, Roemenië en Wit-Rusland in de eerste halve finale niet helemaal gelukt. Al is het volgens Cornald maar de vraag of Rusland en Oekraïne op elkaar zullen stemmen, gezien de spanningen tussen beide landen.

België

Voor België, ook in de eerste halve finale, is het meer dan gunstig dat Nederland als gastland mag meestemmen tijdens de eerste show. Onze zuiderburen sturen Hooverphonic naar Rotterdam, een band die al succes kende in Nederland. ,,Wij geven elkaar altijd al veel punten en nu met Hooverphonic lijkt dat wel goed te zitten.’’

Tot slot vindt Cornald het fijn dat de Nederlandse inzending, Jeangu Macrooy, al zijn gezicht mag laten zien in de eerste halve finale. ,,De ideale gelegenheid om zich te presenteren aan Europa.’’