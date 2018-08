Waar M klappen krijgt, is iedereen lovend over Nadia Moussaid

Een voorbeeld: gisteravond waren beide dames te zien op televisie. De talkshow van Moussaid wist maar liefst 701.000 kijkers te boeien. Van der Linden moest het doen met slechts 394.000 nieuwsgierigen. Hoewel de talkshow bij de start van het seizoen als veelbelovend werd omschreven, kampt het programma al langer met tegenvallende kijkcijfers.Een mogelijke verklaring van de dalende kijkcijfers zou met het tijdstip en het zomerse weer van de afgelopen weken kunnen zijn. Toch geeft Van der Linden in een interview met de Volkskrant toe dat er inderdaad ruimte is voor verbetering.



En die verbetering zit hem vooral in de inhoud van het programma, zo menen critici. Over haar presentatieskills komen veelal positieve reacties binnen, al vond Bert van der Veer dat Van der Linden 'overenthousiast acteert'. De presentatrice is het eens met die kritieken. Daarom is er na de zomerstop hard gewerkt om de talkshow aan te scherpen. ,,Er is nu veel meer urgentie en dat wordt ook opgemerkt. We zijn het ook aan onze stand verplicht – ik en de jonge, veelbelovende journalisten op de redactie."



,,Maar", maakt Van der Linden duidelijk, ,,we zijn nog maar net begonnen Je hoopt dat je team in één klap slaagt, in de praktijk is het sleutelen. Ik zit er wel bovenop."