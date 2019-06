Waarom gedragen sommige cabaretiers zich toch zo irritant in talkshows?

Arme Zihni Özdil. Hij had met zoveel precisie uitgekozen waar, wanneer en hóe hij zijn kant van het verhaal zou doen over zijn gedwongen vertrek uit de GroenLinks-fractie. (Bij Pauw als best bekeken talkshow, check. De avond nadat hij officieel afscheid had genomen van de Tweede Kamer, check. Vastbesloten zich niet uit de tent te laten lokken door de slimme interviewer, check.) Kwam hij uitgerekend tegenover Ramadan-cabaretiers Najib Amhali en Anuar terecht. Die het nodig vonden om zich halverwege het interview als een stel vervelende stoorzenders te gaan gedragen.



En dat was zo zonde. Want het interview met Özdil steeg juist boven het gemiddelde talkshowgesprek uit omdat het van zijn kant zo bedachtzaam was. Hij liet regelmatig een stilte vallen om de juiste woorden te zoeken. De kijker zag hem worstelen met zichzelf: hoe geef ik netjes en waardig antwoord op alle vragen, zodat ik me niet verlaag tot het niveau van mijn GroenLinks-collega’s die me publicitair voor de bus hebben gegooid en mijn vertrouwen met voeten getreden hebben, maar blijf ik wel eerlijk en trouw aan mijn gekwetste zelf?