Waarom hoogzwangere Gigi Hadid nu pas de eerste foto's van haar babybuik deelt

‘Ik koester deze tijd’, vervolgt ze. ‘Ik waardeer alle liefde en gelukswensen.’



Gigi, dochter van de in Nederland geboren tv-persoonlijkheid Yolanda Hadid, verwacht volgende maand haar eerste kindje met voormalig One Direction-zanger Zayn Malik (27). Het model had graag zelf een moment gekozen om haar zwangerschap wereldkundig te maken, maar enkele showbizzsites in Amerika waren haar eind april voor.