Waarom kruipt Dotan zo ontzettend in de slachtofferrol?

Hij wil eerst de muziek laten spreken. Na een jaar complete radiostilte keerde zanger Dotan (32) vanochtend terug op de radio met het lied Numb. Het eerste resultaat van een periode waarin Dotan ‘in de studio alles van zich af heeft geschreven.’

Met dat alles lijkt de zanger in eerste instantie vooral de reacties op de turbulentie waarin hij belandde te bedoelen en niet zijn bedrog zelf. De trollenaffaire – de Volkskrant onthulde dat de zanger een regiment nepaccounts aanstuurde waarmee hij collega’s online liet beledigen en zichzelf promootte – heeft hem het moeilijkste jaar uit zijn leven opgeleverd, schrijft hij in een kort bericht bij Numb. Daarin maakt hij geen melding van zijn misstappen. Hij zegt wel ‘sorry‘, maar dat excuus geldt voor zijn lange afwezigheid. Ook spreekt hij over ‘nooit eerder meegemaakte persoonlijke en muzikale groei’.

Andere weg

Van dat laatste is Numb een passende getuige. Dotan is tijdens zijn retraite – hij verbleef lang in zijn geboorteland Israël – muzikaal een andere richting ingeslagen. Verdwenen is de wijdse, gelaagde productie waarin de effecten van de echo tot het uiterste worden benut, gekomen is een modern geluid met drumbeats, elektronica en stemvervormers. Dotan klinkt plots als Amerikaanse hitparadegrootheden als Imagine Dragons of One Republic. Met daarbij een vleugje van het vaderlandse Kensington. Melodieus ontzettend aanstekelijk. Numb is een lied dat zich al snel na beluistering in je hoofd nestelt.

Muzikaal ruimschoots geslaagd dus, maar de tekstuele inhoud roept vragen op. De belangrijkste: waarom kruipt Dotan in Numb zo ontzettend in de slachtofferrol? De zanger vertelt murw gebeukt te zijn, in het diepe onbekende te zijn gevallen en zich alleen te hebben gevoeld terwijl hij werd bekeken door miljoenen ogen. Prima voorstelbaar natuurlijk, maar waarom nergens een woord over de verantwoordelijke voor die keten aan ellende, Dotan zelf?

Van enige deemoed is in de liedtekst of in het begeleidende bericht op sociale media geen sprake. Met het halfhartige excuusinterview bij Humberto Tan in het achterhoofd is het op z’n minst een opmerkelijke keuze. Dotan heeft een nieuw platencontract getekend bij 8Ball Music, werkt momenteel in een studio in Los Angeles aan meer nieuw werk en zal later in het jaar met een vers album komen. Het is te hopen dat hij die gelegenheid wel grijpt om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd.