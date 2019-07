Waarom Rutger Hauer geen opvolger krijgt

Hoe hoog Rutger Hauer in aanzien stond in de internationale filmwereld blijkt wel uit de reacties die zijn overlijden opriep. Oscarwinnaar Guillermo del Toro (The Shape of Water) omschreef hem als ‘een intense, diepe, waarachtige en magnetische acteur die waarheid, kracht en schoonheid aan zijn films toevoegde’.



Regisseur Robert Rodriguez, die met Hauer in zijn stripverfilming Sin City samenwerkte: ,,Een van de hoogtepunten uit mijn carrière was het optreden van Rutger in mijn film. Hij straalde dominantie uit voor de camera en was een begaafde, genereuze verteller.’’ KISS-gitarist Gene Simmons, die met Hauer acteerde in de actiefilm Wanted Dead or Alive, omschreef hem als een ‘gentleman, altijd aardig en meelevend’.



Uit dergelijke loftuitingen blijkt wel hoe imposant de status van Rutger Hauer is. Dat roept de vraag op of er ooit een jonge collega uit Nederland komt die een vergelijkbare staat van dienst bereikt. Generatiegenoot Jeroen Krabbé had ook ver kunnen reiken. Hij speelde een schurk in een James Bond-film en zat in films met Barbra Streisand en Harrison Ford, maar hij heeft zijn internationale acteercarrière al jaren op een laag pitje gezet. Zijn kunstschilderscarrière vond hij belangrijker.