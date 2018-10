Waarom Soldaat van Oranje zo in trek blijft

Weer is er een nieuwe speelperiode toegevoegd voor Soldaat van Oranje, de musical . Hoe krijgen ze het na bijna acht jaar toch voor elkaar om zes keer per week een zaal met 1100 stoeltjes bezet te krijgen?

In de TheaterHangaar in Katwijk ligt volgende week dinsdag, geheel in kleur van de musical, een oranje loper klaar voor de gasten van Soldaat van Oranje. Die avond viert de voorstelling zijn achtjarige bestaan.

En het einde is nog (lang) niet in zicht, want ineens was daar vandaag weer het berichtje: Soldaat van Oranje verlengd, nú tot en met mei. Vooral dat accent aigu op de u doet het ’m: je krijgt de neiging om onmiddellijk een kaartje te kopen anders ben je te laat. ,,Maar we zeggen nooit dat Soldaat van Oranje gaat stoppen, zoals her en der wordt beweerd. We brengen alleen de verlenging. We houden geen mensen voor de gek”, stelt Marco de Koning, die met zes anderen het communicatieteam vormt van Soldaat van Oranje.

In acht jaar tijd zagen al meer dan 2,7 miljoen mensen de musical. De voorstelling wordt nog altijd zes keer per week vertolkt en elke speelavond zijn er weinig van de 1100 stoeltjes onbezet. ,,Tussen de 30 en 35 procent is herhaalbezoek. Dan zijn 2,7 miljoen bezoekers natuurlijk heel veel, maar dat betekent tegelijk dat een groot in Nederland nog niet is geweest.”

Volledig scherm Een scène uit Soldaat van Oranje © Royal Promotions

Hoe blijft Soldaat van Oranje zo in trek? Los van het ijzersterke verhaal uit onze geschiedenis helpt de sterke pr-campagne. ,,Wij brengen de mensen op de hoogte en dat is ook een kwestie van timing”, stelt De Koning. Zijn team informeert de pers over belangrijke momenten waardoor de mensen ‘getriggerd’ blijven. Voorbeelden: als er nieuwe castleden zijn, de voorstelling weer genomineerd is voor de publieksprijs van de Musical Awards of andere ijkmomenten, zoals de ontvangst van de 2,5 miljoenste bezoeker, de voorstelling voor doven, slechthorenden en andere gebarentaligen, de onthulling van het V-monument bij het 7,5 jarig bestaan en onlangs nog, op 10 oktober, de Koninklijke onderscheiding voor de producent van Soldaat van Oranje.

Tv-momentje

Soldaat van Oranje moet voortdurend ‘zichtbaar blijven’, stelt De Koning. Dus wordt getracht elk jaar mee te doen aan de Musical Sing-a-Long, het meezingprogramma waarmee de Uitmarkt in Amsterdam wordt afgesloten. ,,Dat is een tv-momentje waar we voor vechten. We moeten onderscheidend zijn om daar te verschijnen omdat de musical al acht jaar loopt. Dan moet je elk jaar met een goed plan komen. Het afgelopen jaar hadden we een Dakota die overvloog, daarvoor een groot oorlogsschip en een motor die het toneel op kwam tijden. Je moet blijven vernieuwen.”

De Koning wijst ook op educatieprogramma. Drie keer per jaar komen scholieren van het Voortgezet Onderwijs naar de voorstelling. ,,Dat is tegen de kostprijs. Scholen vinden het belangrijk dat scholieren ter plekke kunnen zien welke impact die oorlog heeft gehad en nog steeds heeft. Het mooie is dan het slotapplaus. Alsof het een rockconcert betreft, zo hard.”