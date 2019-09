Waarom verschuilen de bazen van de NPO zich achter Jan Slagter?

Er valt van alles te zeggen over de discussie over het masterplan van minister Slob voor de publieke omroep woensdagavond aan tafel bij Jinek. Dat het een levendig debat was tussen Jan Slagter van Omroep MAX en Thierry Aartsen van de VVD. Dat het geen enkel nieuw inzicht opleverde. Dat de heren geen millimeter nader tot elkaar kwamen. En dat de argeloze tv-kijker die dreigde weg te dutten pas wakker schoot toen Slagter heel behendig de titel Heel Holland Bakt het debat in fietste. Dat is geen onderdeel van het plan Slob, maar het is retorisch altijd handig om je opponent af te schilderen als de vijand die het liefst alle succesprogramma’s schrapt.



Nee, er moet me iets anders van het hart: het is uitermate armoedig dat het NPO-bestuur ook dit keer schitterde door afwezigheid. Voor de zoveelste keer. Jan Slagter moest wéér de kooltjes uit het vuur halen voor Shula Rijxman en Frans Klein. Voor de zoveelste keer.