Waarom we zo van drank houden: ‘Jenever walk alone’

Dikke kans dat u niet weet wat ‘woozy’ betekent. Tot ik dit schreef, wist ik het zelf ook niet. ‘Woozy’ is droeloe, loesoe, toeter, lam, bezopen, starnakel, dronken. En Woozy is de nieuwe single van rapper Caza en de razendpopulaire Ronnie Flex en 2 miljoen keer beluisterd. ‘Shawty is helemaal woozy in de club, club / Als je haar niet remt dan gaat ze nudie in de club, club.’ Vrij vertaald: het meisje is dronken in de dancing, als niemand haar stopt, staat ze straks naakt te dansen. Ik zie mijn oom en tante al denken: tuttut, de jeugd van tegenwoordig zingt alleen maar over drank (en drugs). Maar al sinds jaar en dag is drank een belangrijke muze van menig artiest.