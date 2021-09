Waku Waku terug, Kopspijkers terug: het is wachten op drie keer per week Robinson

Nieuwe serie Dylan Haegens week later op YouTube

28 september De nieuwe serie van youtuber Dylan Haegens (28) is vanaf volgende week te zien. Wacht ff zou eigenlijk al vanaf 29 september te zien zijn op YouTube, maar de startdatum is opgeschoven. De serie is vanaf 6 oktober te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 en op NPO3.nl. Haegens en zijn verloofde Marit Brugman (31) hebben voor KRO-NCRV gewerkt aan een serie over psychische problemen. Met Wacht ff maken zij psychische klachten bespreekbaar.