Waldemar Torenstra trok als Kuifje door Afrika: ‘Soms reden we 16 uur op een dag’

Het idee ontstond zeven jaar geleden. Waldemar Torenstra maakte een reis door Afrika met zijn gezin: vrouw Sophie Hilbrand, en dochter en zoon van 3,5 en 1 jaar oud. ,,Ik was zo onder de indruk van alles wat we tegenkwamen. Dit was zo’n ander beeld van Afrika dan ik altijd voor me had gehad. Toen al dacht ik: hier zit een docu in.”



Denk je aan Afrika, glimlacht Torenstra (46), ‘dan zie je zo’n plaatje met wilde natuur, een ondergaande zon en een silhouet van, pak ‘m beet, een cheeta. Natuurlijk, dat is óók Afrika, maar er is veel meer. Dát wilde ik vertellen en laten zien: een ander Afrika.”



Torenstra moest ‘behoorlijk leuren met zijn idee’, maar kon eind 2019 toch op pad, in gezelschap van een geluidsman en cameraman. Vervoersmiddel: de motor. ,,We hadden bedacht dat je dan sneller dichter bij de mensen komt, eerder aanspraak hebt. Dat was ook zo, al verklaarden lokale mensen ons voor gek. Onze zware motoren waren niet gemaakt voor die diepe zandpaden. Dat vele vrachtverkeer was ook nog ontzettend link. Maar het had ook iets avontuurlijks.”