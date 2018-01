Wanneer stopt RTL de lijdensweg van Humberto?

angela kijkt tvAngela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op de televisie.

Moet ik het nu weer over Humberto hebben? Ja. Maar wees gerust, er komt geen tirade over wat er allemaal aan te merken is op zijn show of op hem. Dat heb ik genoeg gedaan. Ik merk dat ik medelijden met hem krijg. Ja, u leest het goed. Ik heb met Humberto te doen. En met zijn redactie.

Lees ook Nieuw kijkcijferdieptepunt voor RTL Late Night Lees meer

Want wij kijkers hebben daar niet altijd oog voor, maar achter dat programma zit een ploeg mensen die elke dag keihard werkt om dat ene uurtje tussen half elf en half twaalf zo goed en leuk mogelijk te vullen. Misschien niet altijd op een manier die ze zelf zouden kiezen als ze de vrije hand hadden. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze, binnen de kaders die van hogerhand zijn gedicteerd, een zo goed mogelijke uitzending willen maken.

Dan is er niets zo demotiverend als de kijkcijfers de volgende morgen. Niet op vrijdag nee, want dan zorgt The Voice ervoor dat een hoop mensen in elk geval het begin van de uitzending meepakken. En waarschijnlijk zijn de cijfers vanavond ook best acceptabel omdat Gooische Vrouwen II ervoor wordt uitgezonden. Maar op de andere avonden is het huilen met de pet op en is alles boven de 400.000 kijkers meegenomen. Om woensdagavond een nieuw dieptepunt aan te tikken met 297.000 belangstellenden.

Het wordt tijd dat de zender zich een goed werkgever toont en de lijdensweg van Humberto en zijn redactie beëindigt. Natuurlijk is het niet leuk om toe te moeten geven dat het over is, maar je mag uit misplaatste trots en bovenmaatse ego’s je werknemers niet zo laten bungelen. Als je het dan vertikt om écht grote ingrepen te doen in het format - andere onderwerpkeuze, wisselende presentator - dan rest geen andere optie om de stekker eruit te trekken. Dat is slikken voor iedereen, dat snap ik best, maar wel het meest menselijk.

Dan kan Humberto weer gewoon stralen in The Big Music Quiz en Het Zijn Net Mensen. Zijn redactie vindt ook zo een andere baan. En, geloof me, binnen afzienbare tijd is iedereen de kijkcijferval van het afgelopen jaar vergeten en gaat RTL Late Night de boeken in als de talkshow die zorgde dat er weer gelachen wordt op tv op de late avond, die Pauw & Witteman versloeg en die prijs na prijs won. En het gekke is, nu ik dit opschrijf, mis ik die talkshow van toen een beetje.