'Warren Beatty weigerde om Oscar-envelop af te geven'

In de chaos na de blunder bij de Oscars vorig jaar, waarbij de verkeerde film tot winnaar werd uitgeroepen, weigerde Warren Beatty de envelop die hij had gekregen van de organisatie af te geven. Dat blijkt uit een reconstructie van The Hollywood Reporter.

De destijds 79-jarige acteur wilde aantonen dat hij niet de schuldige was in het fiasco. Later bleek dat hij inderdaad de verkeerde envelop in handen gedrukt had gekregen voordat hij het podium opging om de winnaar in de categorie beste film bekend te maken.

Beatty kreeg de aankondiging mee van de beste actrice, die even daarvoor naar Emma Stone was gegaan voor haar rol in La La Land. Beatty's medepresentator Faye Dunaway maakte daardoor abusievelijk bekend dat ook de film zelf een Oscar had gewonnen. Maar dat bleek Moonlight te zijn.

,,Ik was backstage en zag een beveiliger met Warren Beatty", zo herinnert een consultant van de Oscar-uitreiking zich in het artikel in The Hollywood Reporter. ,,Warren is ontzettend lang, en hij hield zijn arm zo hoog als hij kon, dat moet zo'n 2 meter 30 van de grond zijn geweest. Want in zijn hand zaten de enveloppen. Hij zei door de telefoon, ik denk tegen zijn vrouw: 'Ik geef ze aan niemand af!'"