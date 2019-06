Wassen beeld Rico Verhoeven onthuld in Amsterdam

Het beeld van Rico in het wassenbeeldenmuseum is het eerste dat niet de hele dag stilstaat. Zo kan het hoofd van de kickbokser bewegen en kunnen zijn ogen knipperen. ,,Het is niet normaal hoe echt 'ie is. Alles klopt helemaal.’’

De sporter vindt het ,,onbeschrijfelijk’’ dat nu ook hij te bewonderen is in het museum. ,,Het is een droom. Toen ik het hoorde dacht ik: stiekem is dit wel een soort bucketlistdingetje. Ik heb er nooit zo over nagedacht, misschien is het een trap te ver omdat kickboksen een hele jonge sport is. Maar we hebben het gedaan en wauw!’’ Ook de kinderen van Rico zijn enthousiast. ,,Ze vonden 'm ook geweldig. Mijn middelste, Jazlynn, vroeg: papa, kan hij ook lopen?’’