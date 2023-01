Wat bezielt Joke Bruijs om zich te verlagen tot dat niveau?

met video Donny Roelvink over teelbalkan­ker: ‘Gaat goed, wel kleinere kans om kinderen te krijgen’

Het gaat ‘goed’ met Donny Roelvink. Dat zegt de 25-jarige Roelvink-telg, bij wie medio december teelbalkanker was geconstateerd, in de talkshow Renze op Zondag. ,,Het is wel een mentaal gevecht, dan voel ik weer een dingetje hier, een dingetje daar. Maar ik probeer positief te blijven.”

16 januari