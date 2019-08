Wat een drama, die Hazes

,,Mama was een drama’’, hoorde ik zaterdag Roxeanne Hazes zingen op 100%NL. Ik zat, na een vrijwel radioloze zomer vol met boeken, zee, zon en diepe gesprekken, te zappen langs de zenders.



Ik had net bij Radar Radio gehoord dat muggenbandjes voor om je pols oplichterij zijn. Je kunt er tien voor 17,50 euro kopen via muggenbandje.nl, maar dat moet je niet doen, ze helpen geen zak. Muggenexpert Bart Knols van de Radbouduniversiteit heeft ze getest. Hij heeft zijn arm, met een muggenarmbandje eromheen, in een kooi met muggen gestoken, hij werd lekgeprikt. Als je echt geen date met een mug wilt, smeer je je in met deet. Trap er niet in, laat je niet belazeren, koop ook geen tafelkleedhangers met antimuggengeuren. Misschien wordt je tafelkleed niet geprikt, maar jij wel.



,,Mama was een drama’’, zong Hazes ondertussen nog maar een keer. Ik had het liedje al eens gehoord, maar toen zong ze toch iets anders? Klootzak, schoot het door me heen, ja, dat was het, klootzak, ze zong toen klootzak, mama was een klootzak, dat was veel beter. Ze had dus blijkbaar een nieuwe, gekuiste versie gemaakt. Klootzak kan niet door de 100%NL-beugel, dat neem je niet in de mond.