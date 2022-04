Wat is waar van Netflix-hit Dirty Lines? (En om welke staatssecretaris gaat het?)

Interview + Recensie Colin Farrell over het ontroeren­de After Yang: ‘Ik wil meer films maken die ons emotioneel grijpen’

In het filosofisch geladen After Yang draait alles om kunstmatige intelligentie. Hoofdrolspeler Colin Farrell probeert zelf zo min mogelijk met moderne techniek bezig te zijn, vertelt hij in een interview met deze krant. ‘Ik vind het runnen van een huishouden met twee kinderen al overweldigend genoeg.’

13 april