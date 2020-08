Wat je nog niet wist over Pulp Fiction, Kill Bill en andere Tarantino-films

Hij begon met bijna niks: voor zijn debuutfilm Reservoir Dogs moesten de acteurs zelf kleding meenemen. In de documentaire QT8: The First Eight is te zien hoe Quentin Tarantino (57) uitgroeide tot een ster. Samen met zijn vrijwel volledige oeuvre is de docu deze maand te zien de bioscopen van Pathé Cinemas.