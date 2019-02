Wat leven er toch intens zielige mensen in Nederland

Wat leven er toch een intens zielige mensen in Nederland. Ik kan geen andere conclusie trekken na het lezen van het interview met Heel Holland Bakt-finaliste Maroeska dat afgelopen weekend op de site van deze krant stond. Ik dacht dat ik zo ongeveer wel wist wat voor bagger en digitale haat ze afgelopen weken over zich heen had gekregen, maar het was nog twintig keer erger dan ik me kon voorstellen.



Waar slaat dat op? Alleen omdat iemand niet past in de Wendy van Dijk-mal van kirren, het hoofd kantelen voor de camera en een wulps pruilmondje trekken? Maar gewoon fanatiek en gefocust taarten bakt en weigert om verontschuldigend te lachen en het eigen succes te bagatelliseren tot dom toeval? Hou nou toch op.



Andersom werkt het overigens precies hetzelfde. Als je er wel uitziet als de finaliste van de Miss Universe-verkiezing is het ook weer niet goed en trekken mensen je vakmanschap in twijfel of ergeren ze zich aan je belerende toontje. Neem coach Iris uit Project Rembrandt. En ik ben heus niet zonder zonde, want ik schreef vorige week op deze plek dat ze recht mijn irritatiezone in wandelde. Geen woord van gelogen, maar het levert me wel een dubbel gevoel op, want uitgerekend ik - vrouw en geregeld lijdend voorwerp op social media - zou beter moeten weten en haar steunen.