Wat mis ik toch bij Boer zoekt Vrouw dit seizoen?

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik mis iets bij Boer zoekt Vrouw dit seizoen. En ik baal dat ik er niet de vinger op kan leggen wat het is. De boeren zijn sympathiek. Het stikt van de mooie Hollandse plaatjes tussen de overvliegende vliegtuigen en drukke snelwegen door. Je kunt je als kijker door het zinderende zomerweer lekker ergeren aan onflatteuze t-shirts, lelijke overhemden zonder mouwen en ronduit monsterlijke werkmanshorts (echt Wim, dump dat onsexy ding). En de deelnemers doen eigenlijk precies wat ze moeten doen.



Neem nou vanavond. Als er een Boer zoekt Vrouw-bingokaart zou bestaan, had ik hem moeiteloos vol gestempeld. Stoeien met de waterslang – check. Zwemmen in de sloot – check. Lekker ongemakkelijk in een kring barbecueën met de aanstaande schoonfamilie (wat een jonge ouders heeft Michelle!). Met een arm om elke vrouw geslagen een dvd‘tje kijken (Jaap waant zich even een sultan). En de zelfverzonnen tegeltjeswijsheden (‘als je blij bent met jezelf, ben je de leukste versie’) vlogen in het rond. Bingo!