Wat waren de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen Emmy Awards?

Na een discussie over de Emmy’s duiken de bingewatchers in de heftige nieuwe Netflix-serie Unbelievable . De reeks vertelt het waargebeurde verhaal van een meisje dat aangifte doet van verkrachting, maar door zowel vrienden, familie als politie niet wordt geloofd. Geen makkelijke kost dus. Waarom is het drama toch de moeite van het kijken waard? Tot slot: wat zijn volgens de twee hosts de meest onterecht door de Emmy Academy genegeerde acteurs aller tijden?

