Wat we kunnen leren van een PVV-vader en dansende Surinamers

Jouw Stad, Ons Dorp klinkt als de zoveelste SBS 6-variant op Jouw Vrouw, Mijn Vrouw en Steenrijk Straatarm. Maar het was toch echt NPO 1 waar donderdag twee gezinnen een paar dagen van woonomgeving ruilden.



Ik heb een zwak voor programmamakers die een maatschappelijk thema verpakken in een populair, laagdrempelig format. En dat is precies wat er in dit NTR-programma gebeurt. Hoe vaak is er inmiddels al geconstateerd dat de NPO en andere media gedomineerd worden door een randstedelijk geluid, dat nauwelijks herkend wordt op het platteland. Dan kun je daar drie wetenschappers over interviewen, maar wat is er beter dan het gewoon te laten zien? Zoals bijvoorbeeld Rutger Castricum deed in de docusoap FC Emmen, aan de hand van de eerste schreden van de voetbalclub in de eredivisie.



Toch moest de kijker even doorbijten bij Jouw Stad, Ons Dorp, want het was wel erg van-dik-hout-zaagt-men-planken. Het was niet zomaar een gezin dat van het Brabantse platteland naar een Haagse volksbuurt verkaste, maar het waren openlijke Geert Wilders-adepten die meteen begonnen over de vermoedelijke geluidsoverlast van de gekleurde buren en treurden dat ‘multicultimensen’ hun humor niet snappen.