Wat weet jij van Ronnie Flex? Test je kennis

Update Jochem Myjer zet speellijst nieuwe show online, website weer bereikbaar

De website van Jochem Myjer was vrijdagmiddag iets na 13.00 uur onbereikbaar, nadat de komiek zijn nieuwe speellijst voor komend seizoen had gepubliceerd. Een woordvoerder van impresariaat De Keet bevestigt dat dit komt door het ‘enorme aantal mensen dat de website probeerde te bereiken’. Inmiddels is de website weer goed bereikbaar.