Wat weet jij van Taylor Swift? Test je kennis

Malmö mag volgend jaar het Eurovisie Songfesti­val organise­ren

Malmö is de organisator van het Eurovisie Songfestival in 2024. Vrijdagmiddag maakte de Zweedse publieke omroep, de SVT, bekend dat de op twee na grootste stad van Zweden is uitgekozen voor het jaarlijkse muziekfestijn in mei.