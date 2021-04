Wat wil BNNVara toch met Emma Wortelboer?

Thuis bij tv-diva Emma Wortelboer (24) in Amsterdam: ‘Ook in Manderveen was ik al een beetje vreemd’

10 april Nederland kent haar van de Songfestivalschreeuw en De Slimste Mens, maar Emma Wortelboer (24) uit Manderveen wil meer dan dat. Vanavond betreedt ze het ultieme podium in televisieland: een primetime spelshow op zaterdagavond. Op bezoek bij een Twentse in Amsterdam. „Mensen zijn voor me of haten me. Prima.”