Waylon als achtste aan de bak bij Eurovisie Songfestival

,,Het is goed dat Waylon niet moet openen of aan het begin zit. Met zijn nummer schudt hij iedereen weer wakker'', aldus Songfestivalkenner Cornald Maas. Dat Rusland en Moldavië vlak voor Nederland zitten, is volgens hem bijzonder gunstig.



,,Voor ons zitten zes nummers die wat minder dwingend zijn. Noorwegen begint sterk'', zegt de kenner over de Noor Alexander Rybak. De zanger, die het liedjesfestijn in 2009 won, vertegenwoordigt zijn land dit keer met het stevigere That's How You Write A Song en opent op donderdag 10 mei de tweede halve finale.



,,De twee nummers voor ons zijn totaal anders dan Outlaw In 'Em. Rusland doet mee met een midtempo nummer dat zonder al te veel overtuiging wordt gebracht, Moldavië stuurt een soort jaren zeventig ballroom-lied. Daar zal vast publiek voor zijn, maar ik denk niet dat het gaat scoren bij de vakjury's.''