Waylon dolgelukkig: mooiste trofee heb ik al binnen

Waylons vriendin Bibi (26) maakte het babynieuws gisteravond wereldkundig op Instagram en Youtube. ,,1+1 = baby'', schreef ze bij een foto van de twee. Ook plaatste ze een filmpje op YouTube, waarin ze zegt 'heel erg blij en gelukkig' te zijn.



De tortelduifjes worden overladen met felicitaties. Ook worden er al grapjes gemaakt over de mogelijke naam van de kleine. 'Hoe gaan jullie hem/haar noemen? Wibi?', reageert een fan. Iemand anders: 'Of Baybi!'



Waylon, die uit een eerdere relatie al een zoon Dylan (15) heeft, en Bibi zijn sinds eind vorig jaar een setje. Het stel ontmoette elkaar tijdens de opnames van het RTL4-programma It Takes 2, maar de vonk sloeg pas over tijdens de repetities voor Waylons concert in Ahoy. Daar trad Bibi op als gastartiest.