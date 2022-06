Waylon en Bibi lossen problemen samen op: ‘Het gaat goed’

Hof: Jiskefet Encyclope­die mag worden verkocht zonder sticker

Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat de Jiskefet Encyclopedie mag worden verkocht, zonder dat met een sticker apart duidelijk wordt gemaakt dat Jiskefet niet de maker is. Met dit besluit, dat het hof vanochtend bekendmaakte, wordt een eerder vonnis van een lagere rechtbank vernietigd.

