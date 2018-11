Waylon en BNNVara-talent Emma zetten tattoo van songfestivalhit Ding-a-dong

Emma Wortelboer is een enorme fan van het songfestival. In haar DWDD- rubriek #EMMAdouzepoints zet ze zich in om over zes maanden de punten van Nederland tijdens de finale uit te delen. Om dat project te laten slagen, gaat Emma songfestival-land af.



In de video die vandaag is verschenen, ontmoet Emma Waylon. Vorige week kreeg ze van Cornald Maas de tip om de ‘outlaw’ in zichzelf te laten zien, een verwijzing naar het nummer van Waylon. Daarom laat de jonge presentatrice ‘Ding-a-dong’ op haar onderarm tatoeëren. Maar wat ze niet had verwacht, was dat de zanger zélf ook de titel van het winnende songfestivalnummer op zijn lichaam zou laten tatoeëren.



Waylon doet verder uit de doeken geen interesse te hebben in het weggeven van de punten tijdens het wereldwijde muziekevenement. ,,Het is niet dat het een contractuele verplichting is", vertelt hij. Daarop besluit Emma snel te handelen: ze laat Waylon tekenen om het stokje aan haar over te dragen.