Waylon heeft mislukken missie aan zichzelf te wijten

Waylon na vertraging terug op Nederland­se bodem

13 mei Na het behalen van de achttiende plaats op het Eurovisiesongfestival in Lissabon is Waylon weer terug op Nederlandse bodem. De Outlaw in 'Em-zanger landde, nadat zijn vlucht ruim een uur was vertraagd, rond 17.00 uur samen met zijn entourage op Schiphol.