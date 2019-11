Waylon hengelt ‘Stef met de sexy stem’ binnen in zijn team

Stef is geen onbekende in de muziekwereld: hij won in 2014, tegen zijn eigen verwachtingen in, het programma Beste Singer/Songwriter. Omdat Stef niet op die winst had gerekend, lagen er geen nieuwe nummers klaar. ,,En uiteindelijk heeft me dat denk ik de das omgedaan", vertelde hij voor de camera. Stef belandde daarna in een depressie maar wist daar, door oplettendheid van zijn vriendin, ook weer uit te raken. ,,Ik voel me nu stukken beter en zelfverzekerder.”



Daarom besloot de 26-jarige zanger zich op te geven voor The Voice en zijn droom alsnog waar te maken. ,,Ik hoop dat mijn leven er na The Voice zo uitziet dat ik kan spelen op hele grote festivals waar mensen staan te schreeuwen voordat jij het podium opkomt. Dat zou ik echt wel te gek vinden", schetste Stef zijn ideaalbeeld van de toekomst.



Stef zette zijn nummer in en al bij het eerste couplet draaiden Anouk en Lil’ Kleine om. Het optreden zorgde voor een brede glimlach op Anouks gezicht. Niet veel later drukte Waylon op de rode knop en ook Ali B. draaide zijn rode stoel om, wat voor een enorm applaus in de zaal zorgde.