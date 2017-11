Waylon: Het is alles of niets!

Waylon naar Songfestival: geweldig of onbegrijpelijk?

11:16 De deelname van zanger Waylon (37) aan het Eurovisie Songfestival 2018 is het gesprek van de dag in showbizzland. Op sociale media vormen zich twee kampen: die van zijn fans die de ietwat ruige artiest geweldig vinden, en van degenen die zich afvragen waarom de keuze op hem is gevallen. Want: 'hij is toch al een keer geweest'?