Waylon: Ik belandde ooit na overdosis in ziekenhuis

In een interview met Chantal Janzen, gepubliceerd in de nieuwste editie van haar blad, neemt Waylon geen blad voor de mond over zijn ietwat turbulente verleden. Hij bekent zonder blikken of blozen dat hij ooit na een overdosis werd opgenomen in een ziekenhuis. Wanneer dat gebeurde, laat hij in het midden. Wel benadrukt hij de tijd van snuiven en slikken definitief achter zich te hebben gelaten.