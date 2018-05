Waylon in tranen na bijzonder eerbetoon van collega's en zijn Bibi

Het is erop of eronder vanavond: bereikt Waylon de finale van het grote muziekfestijn of blijft het hierbij? Bart Arends had de Outlaw In 'Em-zanger vanochtend te gast in zijn show op NPO Radio 2 en pakte daar uit met een reeks videoboodschappen van collega's, vrienden en geliefden van Waylon.



Een van de grote namen die Arends wist te regelen was Willeke Alberti. ,,We denken aan je en ik hoop toch zo dat je gaat winnen. Lieve schat, heel veel liefs en heel veel plezier. We zijn allemaal bij je", luidden de warme woorden van de zangeres. Ook Miss Montreal wenste Waylon op geheel eigen wijze succes: ,,Zet hem op, maak ze allemaal kapot! Love you!"



Waylon kon zijn tranen al moeilijk bedwingen bij de filmpjes van collega's en vrienden, maar toen zijn Bibi ook nog in beeld kwam, hield hij het helemaal niet meer droog. ,,Hoi liefie, ik wil je natuurlijk ook heel veel succes wensen voor vanavond en zegen dat ik mega-, megatrots ben dat je gewoon zo staat voor hetgeen waar jij in gelooft. Zet hem op, I love you. Ook van je kleine outlaw!"



Een zichtbaar geëmotioneerde Waylon reageerde na afloop op de hartverwarmende filmpjes: ,,Zo slecht heb ik het niet gedaan in het leven, denk ik."