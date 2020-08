Waylon neemt het op voor Voice-coach Jan Smit: ‘Hij hoort in die stoel’

Afgelopen vrijdag werd bekendgemaakt dat Jan Smit in het nieuwe seizoen van The Voice te zien zal zijn als coach. De Volendamse zanger liet november vorig jaar weten zijn agenda compleet te wissen omdat hij gezondheidsklachten had. Achteraf worstelde hij sinds de zomer al met een burn-out. Dat hij nu een comeback maakt op televisie, voelt voor Smit als ‘een geschenk’, zo vertelde hij aan deze site.



Het stoort Waylon dan ook mateloos dat er mensen zijn die zich negatief uitlaten over de keuze voor Smit als coach in de talentenjacht. ‘Even een kleine reminder van mijn kant... Jan zijn professionele carrière is langer dan die van ons allen in de stoel en qua goud en platina stijgt hij ver boven ons uit’, schrijft hij in een bericht op Instagram. Waylon is van mening dat het meer dan terecht is dat Smit is gekozen als coach. ‘Welkom Jan. Neem jij de sambuca mee?’ grapt hij.



Waylon kijkt sowieso uit naar het nieuwe seizoen en zijn rol als coach in The Voice. ‘Eindelijk weer aan het werk’, besluit de zanger.