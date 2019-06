‘We droppen je in Apollo 11 midden in de actie en laten niet meer los’

Zorgen deze oordopjes voor een revolutie bij liveconcer­ten?

9:01 Perfect geluid bij een liveconcert, onafhankelijk van de akoestiek in zaal of stadion. Het klinkt als een droom, maar een Brits bedrijf zegt het met ‘Peex’ voor elkaar te hebben. ‘Hearing is believing’, stelt bedenker Graham Tull. Verslaggever Alexander van Eenennaam van deze krant testte het uit bij Elton John in de Ziggo Dome.