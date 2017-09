'We hebben allemaal wel een Will, Grace, Karen of Jack als vrienden'

Voor Will & Grace 2.0 moet je vanaf dinsdag wekelijks op TLC zijn. De vaste volgers zullen zien dat het nog steeds draait om beste vrienden Will Truman (Eric McCormack) en Grace Adler (Debra Messing) uit Manhattan, New York. Hij is homo en advocaat en zij hetero en interieurontwerper. Ze woonden aanvankelijk jarenlang samen. In de “finale” in 2006 zien ze elkaar niet meer, zijn beiden getrouwd en hebben ze kinderen. De eerste aflevering gaat in ieder geval niet verder met waar de laatste aflevering ooit geëindigd is, kunnen we alvast verklappen.



Na de viewing in Tuschinski kijkt “host” Fred van Leer erg tevreden terug. Als fan van het eerste uur was hij uiteraard nieuwsgierig hoe het verder zou gaan. ,,Will & Grace was destijds best een belangrijke serie voor de homo-emancipatie wereldwijd. Daarin werd benoemd wat homo zijn was, met alle vooroordelen van dien. Het is grappig en er worden mooie onderwerpen aangesneden, met een lach en een traan. De karakters die er in zitten, zijn heel herkenbaar. We hebben allemaal wel een Will, Grace, Karen of Jack in onze vriendenkring. Ik heb ze alle vier in het kwadraat. Ook met zulke scherpe dialogen.’’