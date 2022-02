Volledig scherm Oud-schaatser Ard Schenk (links) en naamgenoot Ard Schenk © privebeeld

Februari 1972. Op de Makomanai-ijsbaan in het verre Japanse Sapporo rijdt een grote, blonde boerenzoon uit Noord-Holland alle concurrentie aan flarden. Ard Schenk wint de Olympische 5000 meter, de 1500 meter en, vandaag precies 50 jaar geleden, ook de 10.000 meter.

De wereld is onder de indruk. In een huiskamer in Lichtenvoorde, een plaats in de Gelderse Achterhoek, zegt Francis, die net heeft ontdekt dat ze zwanger is, tegen haar man Jan: ,,Als het een jongetje wordt, noemen we hem Ard.”

Ze houden woord. Acht maanden later wordt Ard Schenk geboren, naamgenoot van een van de grootste schaatsers in de Nederlandse sportgeschiedenis. ,,Het was in een tijd dat Nederland nog maar twee televisienetten had. Je móest bijna wel schaatsen kijken als het erop was, maar de Olympische Spelen was iets bijzonders. Mijn ouders waren liefhebbers. Ze kijken nog steeds naar schaatsen op tv, zegt Ard Schenk (49).

Het was de tijd van Ard en Keessie, Schenk en Verkerk. ,,Maar als je Schenk heet is Kees geen optie. En met alle respect, Kees was niet zo goed als Ard”, glimlacht Ard Schenk die vooral op de middelbare school opviel door zijn naam. ,,Leraren vonden het wel interessant. Dan hoorde je ‘hey een bekende’ of ‘familie van?’. Ze hoefden mijn naam maar één keer te horen om te weten wie ik was. Ik werd niet zo gemakkelijk vergeten. Vooral de generatie vóór mij, ouder dan de 65 plus zeg maar, kent Ard Schenk goed. Zij hebben hem nog zien schaatsen.”

Ard Schenk zag alleen oude beelden van de schaatsicoon. Zelf schaatsen deed en doet hij trouwens niet. ,,Mijn wiskundeleraar zei altijd: ‘Als je zo’n naam hebt, moet je het óf goed kunnen, óf je moet het laten. Ik heb het maar gelaten”, aldus de man die als ambtenaar bij de gemeente Zevenaar werkt en twee dochters mocht verwelkomen. ,,Nee, als we een zoon hadden gekregen, zou hij geen Ard hebben geheten. Leek ons onhandig.”

Vier jaar geleden kreeg hij de kans Ard Schenk te ontmoeten. De oud-Olympisch kampioen kwam bij Kei-Fit, een sportschool in Lichtenvoorde, een lezing geven over fit & vitaler ouder worden. ,,Ard Schenk die in mijn dorp komt voor een presentatie, ja, daar moest ik wel bij zijn. Ik heb me meteen aangemeld.”

Dus riep de eigenaar van de sportschool die dag: ,,We hebben vandaag niet één maar twee Ard Schenken in de zaal. ,,Daar was Ard Schenk redelijk verrast door”, weet hij nog. ,,Ik vind het nog steeds een eer dat ik naar hem vernoemd ben. Na de presentatie hebben we een babbeltje gemaakt en zijn we op de foto gegaan, nog altijd mijn profielfoto op Facebook.”

Ard Schenk in actie