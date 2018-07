Weduwe Fadi Fawaz: dood George Michael was zelfmoord

Onderzoek naar de doodsoorzaak wees destijds uit dat Michael een natuurlijke dood stierf. De zanger leed aan een verzwakt hart en een vervette lever, volgens een van de betrokken lijkschouwers, Darren Salter. De 53-jarige popartiest overleed in zijn huis in Goring-on-Thames.



,,Ik heb er genoeg van dat mensen me vragen wat er op eerste kerstdag is gebeurd", schrijft Fawaz. ,,Om nog een paar vragen te beantwoorden, bevestig ik nu dat George stierf op de verjaardag van zijn moeder. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het hem vijf pogingen kostte om een einde aan zijn leven te maken. Dit moet verteld worden", aldus Fadi in zijn e-mails.