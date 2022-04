Weduwe Tom Parker dankbaar voor steun na overlijden man

Parker wordt 20 april in familiekring begraven. Kelsey roept fans op, als zij Tom willen eren, om zoveel mogelijk geld over te maken aan instanties die onderzoek doen naar kanker. Tom, vooral bekend als zanger van de Brits-Ierse boyband The Wanted, overleed begin april op 33-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor.

Parker hield zijn fans via sociale media met enige regelmaat op de hoogte van zijn behandelingen. Hij had samen met Kelsey twee kinderen: Aurelia (2) en Bodhi (1). Als onderdeel van The Wanted scoorde de zanger in 2011 en 2013 grote hits met nummers als Glad You Came en Walks Like Rihanna.