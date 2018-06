Weduwe zet landhuis van bokslegende Muhammad Ali te koop

Jeroen Nieuwenhui­ze vreest tranen bij afscheid van Radio 538

7:44 538-dj Jeroen Nieuwenhuize, die per 2 juli overstapt naar Radio 10, vreest morgen tranen bij zijn allerlaatste uitzending van de Top 40. ,,Ik ben eigenlijk een heel emotioneel mens", bekent hij. ,,Ik sla afscheid liever over, maar dat zal in dit geval niet zo eenvoudig gaan. Ik vrees dat ik tijdens mijn laatste woorden wel ga breken."