Weer autobrand bij huis volkszanger René Karst: ‘Je gaat van alles denken’

updateHet zit opnieuw niet mee voor René Karst. De Drentse volkszanger is voor de tweede keer dit jaar slachtoffer geworden van een autobrand. Voor zijn huis in Hoogeveen brandden in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto’s uit. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is. ,,Echt bizar dit.”

De brand sloeg over naar de auto van zijn dochter, die naast de auto van René op de oprit stond. Ook liep het deel van het huis waar zijn echtgenote een pedicurepraktijk heeft, schade op. Ze deelde een foto van de uitgebrande wrakken voor het huis op Facebook.

In de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 reageerde de zanger, nog altijd ontdaan, op de heftige gebeurtenis. ,,Het is echt bizar dit. Het ging een beetje zoals het de eerste keer ook gebeurde. We werden wakker van een geluid, het was net alsof de wekker de hele tijd piep piep piep zei. Mijn vrouw zei: ‘ik ga er even uit om te plassen’. Ze liep naar de badkamer en zei: ‘nou, de auto’s staan wéér in de fik!’ Je schrikt je helemaal… En mijn dochters auto stond ernaast”, aldus Karst. ,,Haar auto vatte binnen tien minuten ook vlam. Ook de praktijk van mijn vrouw heeft heel veel brandschade. Alle ramen liggen eruit en de dakgoot is weg.”

2020 was al een rampjaar voor Karst. In mei ging al een auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Hij riep toen mensen uit Hoogeveen op zich te melden als ze iets gezien hadden. Die zaak is nog altijd niet opgelost. ,,Het is misschien vreemd wat ik nu ga zeggen, maar de politie had onderbezetting en kon op dat moment geen onderzoek doen”, zegt Karst als sidekick Jelte van der Goot hem vraagt naar de voortgang van dat onderzoek. ,,Dat vind ik nog steeds heel erg.”

De volkszanger tast voorlopig in het duister over wie dit op zijn geweten zou kunnen hebben en of het eventueel een gerichte actie was. ,,Ja, je gaat van alles denken. Ik kan me nog steeds niet voorstellen wie het zou kunnen zijn.”

Hij heeft nu camera’s aangeschaft om de omgeving buiten beter in de gaten te kunnen houden.

Coronavirus

De zanger met opvallende bril raakte in maart besmet met het coronavirus. Hij moest daarvoor opgenomen worden in een ziekenhuis, maar kwam er genezen uit.

Karst is vooral bekend door zijn populaire carnavalsnummers. Naast Liever te dik in de kist, heeft de zanger ook Atje voor de sfeer en Bos hout voor de deur in zijn uitgebreide oeuvre.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.