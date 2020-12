Weer bijna miljoen kijkers voor documentaire Nicky Verstappen.

Daarmee staat de documentaire van RTL4 op plek 6 in de kijkcijferlijst. Over het uitzenden van de docu was veel ophef, omdat veroordeelde Jos B. het uitzenden ervan probeerde tegen te houden. De rechter besloot echter dat de documentaire toch mocht worden uitgezonden.

Het onderzoeksteam wordt in de documentaire van Ewout Genemans op de voet gevolgd. Justitie gaf daarvoor een opmerkelijk kijkje achter de schermen. Genemans liep in het diepste geheim drie jaar lang mee. Zo was hij als een van de weinigen op de hoogte van de dna-match met Brech en volgde hij de klopjacht die daarna ontstond toen Brech er vandoor was gegaan om dna-onderzoek in Nederland te ontlopen