Weer hommeles bij Samantha de Jong: gewond na vermoedelijke mishandeling vriend, aangehouden voor heling

Samantha de Jong (32), ook wel bekend als ‘Barbie’, is donderdagochtend gewond gevonden in haar woning en daarna gearresteerd op verdenking van heling. Haar 38-jarige vriend is aangehouden op verdenking van mishandeling en daarnaast voor het rijden onder invloed en heling. Beiden zitten nog vast.

In de woning in Oud-Scheveningen brandt nog wel een lampje, maar ‘Barbie’ is voorlopig niet thuis. Agenten snelden vanochtend nog naar haar woning om eerste hulp te verlenen.



Ze zou het slachtoffer zijn van een mishandeling door haar 38-jarige vriend, denken ook buurtbewoners. Nu zitten ze allebei in een cel. ,,Ieder huisje z’n kruisje zeg ik altijd", vertelt een buurman.



De bekende Haagse woont pas sinds een paar maanden in het hofje aan zee. Tussen twee bomen is met rood-witte linten een badmintonnet gespannen. Her en der staan fietsen en motoren geparkeerd.

Echt mis

‘Samant’, echte naam Samantha de Jong, woont er pas net, maar is een bekende verschijning in Scheveningen en Duindorp. Na een roerige nacht werden zij en haar vriend vanochtend aangehouden. Het rommelde al een paar dagen in de woning, vertelt de buurtbewoner. Maar vanochtend ging het écht mis.



Na een melding hielden agenten op de Kolenwagenslag in Scheveningen haar vriend vanochtend aan voor het rijden onder invloed van verdovende middelen. Een speeksel- en bloedtest bevestigden dat vermoeden. Hij wordt ook verdacht van het mishandelen van zijn vriendin Samantha, eerder die nacht. Buren klaagden al over de veelvuldige geluidsoverlast uit de woning.

Agenten spurtten donderdagochtend naar hun woning en troffen daar de gewonde televisiester aan. Ze verleenden eerste hulp en er moest zelfs een ambulance aan te pas komen. Het viel ze op dat er in het appartement op de begane grond wel erg veel goederen lagen.



Ze vermoedden dat het om gestolen spullen ging. Onder toezicht van de rechter-commissaris zijn die goederen later tijdens een doorzoeking in beslag genomen. Samantha de Jong zit vast op verdenking van heling van de goederen, net als haar vriend. Ze moeten zich later verantwoorden voor de dure spullen.

Oh Oh Cherso

Samantha de Jong werd elf jaar geleden bekend als deelneemster van Oh Oh Cherso, een realityshow die zich qua impact kon meten met de eerste edities van Big Brother en Idols. Barbie blijkt iemand met een grote mond en een gouden hart, niet vies van een feestje.

Ze houdt van de camera, en de camera houdt van haar. Ze kreeg talloze eigen spin-offs op televisie, na het succes van Oh Oh Cherso. Dat hield op een gegeven moment op, maar de drama’s in haar leven werden juist heftiger. De onstuimige nacht en de daaropvolgende ochtend die zij nu weer beleefde, voegt daar een nieuw hoofdstuk aan toe.

De zongebruinde Haagse worstelde de laatste jaren met allerlei tegenslagen. Eind april vorig jaar kreeg De Jong verdrietig nieuws: haar toenmalige vriend, de vader van haar jongste kind, overleed plotseling. Een hartstilstand, er was niets dat ze voor hem konden doen. Het was voor Barbie niet de eerste grote tegenslag. Een hobbelig huwelijk dat uitmondde in een scheiding, verslavingen, suïcidepogingen, een heftig auto-ongeluk, een miskraam, een abortus en meerdere rechtszaken.

