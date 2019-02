Weerman Piet Paulusma stopt bij SBS 6: ‘Dit was niet mijn keuze’

updatePiet Paulusma (62) stopt eind dit jaar als weerman bij SBS 6. Dat heeft zijn werkgever Talpa vandaag laten weten. De samenwerking met Paulusma is volgens de zender in goed overleg beëindigd. De weerman zelf stelt echter dat het aanstaande vertrek niet zijn keuze was.

Tot het moment dat de populaire Oant moarn-meteoroloog afzwaait, blijft hij nog zijn dagelijkse weerberichten doen, aldus Talpa: het mediabedrijf van John de Mol waar ook SBS 6 onderdeel van is. In de afgelopen 23 jaar die Piet Paulusma verbonden was aan SBS 6 was hij er bijna onafgebroken zeven dagen per week op de buis. ,,SBS 6 is Piet Paulusma en zijn team enorm dankbaar voor zijn onafgebroken inzet en kijkt uit naar de uitzendingen die hij in 2019 nog zal verzorgen”, laat de zender weten in een eerste, wat eenzijdige reactie op het vertrek.

Paulusma zelf zegt dat hij begin januari te horen heeft gekregen dat de samenwerking wordt beëindigd. ,,Er is geen conflict, het was niet mijn keuze, maar ze willen iets anders. Ik vind het jammer dat ik de 25 jaar niet vol heb kunnen maken,” aldus de weerman. ,,De zender heeft een keuze gemaakt om in de toekomst op een andere manier om te gaan met het weerbericht. En daarin, zo hebben ze gezegd, is geen plaats voor mij. Dat is gewoon een strategische keuze van het bedrijf en daar kan ik verder moeilijk iets aan doen.”

Meteorologen Dennis Wilt en Amara Onwuka (nu werkzaam bij RTL 4, red.) zijn volgens Talpa gevraagd om vanaf dit voorjaar bij Talpa Network (SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9) mee te denken over de invulling en uitrol van wat heet ‘een nieuwe weervoorziening’. Dat betekent dat de twee vertrekken bij RTL 4. In een eerste reactie stelt Harm Taselaar, hoofdredacteur RTL Nieuws: ,,Amara Onwuka en Dennis de Wilt zijn niet alleen hele goede weermensen, maar ook prettige collega’s. Ze hebben de afgelopen jaren veel betekend voor Buienradar en voor de weerpresentaties op tv en onze andere platforms. Ik dank ze hartelijk voor hun grote inzet en professionaliteit en wens ze veel succes.” De twee stoppen dit voorjaar al.

In september 1996 verscheen de Friese weerman voor het eerst op televisie bij SBS 6. Aanvankelijk was zijn weerbericht onderdeel van het nieuwsprogramma Hart van Nederland. De weerberichten rondom de Elfstedentocht van 1997 betekenden echter zijn doorbraak bij het grote publiek. Zijn manier van presenteren - op locatie en soms in weer en wind - maakte hem ongekend populair. Om die reden kreeg hij in 2003 zijn eigen programma: Piets Weer.

Paulusma, die vorig jaar een tijdje uit de roulatie was wegens darmproblemen, krijgt zonder zijn zo geliefde tv-werk meer tijd voor zijn bedrijf Piet Paulusma Meteo Services. Tijdens zijn ziekte werd hij vorig jaar vervangen door zijn dochter Martsje. Of zij in de voetsporen van haar vader zal treden, is onbekend.