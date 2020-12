Weggestuurd Temptation-stel Melissa en Gianni ouders geworden van ‘baby D’

Het koppel deed aan het vorige seizoen van Temptation Island mee omdat Gianni wat te bewijzen had: in het begin van hun relatie zette hij namelijk de bloemetjes buiten, waardoor Melissa wantrouwend is geworden. Het avontuur was echter van korte duur voor het stel, toen ze door de productie werden betrapt op het meesmokkelen van telefoons. Melissa vertelde namelijk in een van de scènes fluisterend aan deelneemster Roshina dat ze in haar koffer een mobieltje had verstopt. Het geheimpje was echter ook te horen op afluisterapparatuur in de kamers, waardoor Melissa en Gianni op het matje werden geroepen en moesten vertrekken.



Vlak na de aflevering werd al snel duidelijk dat het helemaal koek en ei was tussen Melissa en Gianni: ze maakten in mei zelfs bekend dat er een kleine op komst was. Ook het geslacht van de baby werd daarna onthuld. De twee verwachtten een jongetje.



Hoewel Melissa over drie dagen was uitgerekend, is het ventje gisteren geboren. Melissa en Gianni besloten zelfs een Instagram-account voor het mannetje aan te maken. ‘Baby D’, valt er te lezen. Aan de foto’s zien maken zowel moeder als zoon het goed. Gianni is maar wat trots, zo schrijft hij bij een kiekje waarop hij de navelstreng van de baby doorknipt.