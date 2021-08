Weggestuurde Voice-favoriet Senja neemt wraak bij SBS: ‘Heb meteen kippenvel’

videoDe Canadese zangeres Senja Sargeant (38) heeft glorieus wraak genomen voor haar veelbesproken afwijzing bij The voice of Holland eerder dit jaar. Daar wist coach Anouk niet wat ze meemaakte, toen collega Waylon de topfavoriet naar huis stuurde. Senja dook gisteravond op in een nieuwe zangshow van SBS 6, waar ze zelfs de kritische Ronald Molendijk omverblies. ,,Het was niét normaal.’’

Haar talent is ‘goddelijk’, zei Waylon begin dit jaar over zijn pupil Senja in The Voice. Dankzij haar sterke stem, innemende karakter en indrukwekkende levensverhaal was ze al sinds haar een auditie een blikvanger in het RTL 4-programma.

Muziek is haar grote liefde, maar ze zong een tijdlang niet vanwege haar gevecht tegen een drank- en drugsverslaving. De talentenjacht was haar wederopstanding, die door Anouk werd bekroond met het mooiste compliment dat ze zich kon wensen: ,,Je bent een van de weinige muzikanten hier’’, aldus de Haagse rockster.

Ze was dan ook verbijsterd toen Waylon de zangeres nog voor de liveshows wegstuurde. Hij wilde liever buiten het programma met Senja aan de slag en dacht haar een dienst te bewijzen. Sargeant droop echter beduusd af, terwijl Anouk met haar ogen rolde van verbazing. ,,Ik begrijp niet wat er net is gebeurd’’, zei Senja voor het oog van 2 miljoen kijkers.

Meteen kippenvel

Het lijkt erop dat de samenwerking met Waylon niet door is gegaan, want gisteravond verscheen Senja in de talentenshow Beat me: the five knock-outs op SBS 6. Heiligschennis lag op de loer, want de Canadese besloot een eigen versie te maken van de klassieker I will survive. Dat kan alleen maar fout gaan bij het altijd strenge jurylid Roland Molendijk, zou je denken. Maar niets bleek minder waar.

,,Het was niét normaal’’, zei hij over haar rouwere versie van het lied. Collega-jurylid René Froger had vanaf de eerste seconde kippenvel. ,,Dat heb ik heel lang niet gehad’’, zei hij. ,,Je bracht zoveel mee, ik heb bijna tranen in mijn ogen. Het was zó mooi.’’

De jury had in haar introductiefilmpje gehoord over Senja’s verslavingsverleden en voelde de pijn, zelfs nu ze al drie jaar clean is.

,,Ze heeft echt mijn hart veroverd’’, zei operazangeres Maria Fiselier. ,,Het was zo gelaagd. I will survive, waarschijnlijk het meest gezongen liedje in de pophistorie, om dat om te bouwen naar zo’n eigen versie, dat vind ik echt grote klasse. En om er dan ook zoveel eigen leed in te gooien... We waren echt even helemaal bij jou, dat was zoiets bijzonders’’, zei ze, waarna Senja bijna volschoot.

Haar optreden, gezien door 313.000 tv-kijkers, was onderdeel van een zogenoemde knock-out, waarbij ze het opnam tegen Pieter. Die deed het volgens de jury alleraardigst, maar was wel een maatje te klein voor Senja.

De juryleden mochten ieder 10 punten verdelen over de artiesten en gaven er opgeteld 6 aan Pieter en maar liefst 24 aan Senja. Met de stemmen van de publieksjury in de studio kwam zij uit op 60 punten en Pieter op 40, waardoor zij door ging naar volgende week en hij naar huis moest.

De 5000 euro aan prijzengeld die hij had opgespaard dankzij eerdere knock-outs, ging aan zijn neus voorbij. Senja is nu alvast 1000 euro waard.

